¡Atención! Agentes de la PNC custodian el ingreso a la USAC (Video)

La Policía Nacional Civil se hace presente en el campus central de la Usac.
OTRAS NOTICIAS: Reanudan actividades en la USAC este viernes
Desde las primeras horas de este viernes 10 de abril, la Universidad de San Carlos (Usac) ha permanecido con uno de sus ingresos habilitado se trata de la entrada de la avenida Petapa, mientras que del lado del Anillo Periférico se mantiene cerrado.
La tarde del 9 de abril, autoridades universitarias indicaron que se reanudarían las actividades en la campus central.
Sin embargo, la mañana de este viernes se observa a un contingente de la Policía Nacional Civil en el ingreso de la avenida Petapa.
Hasta el momento se desconoce la razón de su ingreso en el centro estudiantil pero el hecho sigue desarrollándose.