Asesinan a comerciante cuando conducía su vehículo, en San Marcos

Los presuntos atacantes habrían escapado a territorio mexicano tras cometer el crimen, la noche del pasado miércoles 4 de febrero.

La falta de iluminación en un callejón cercano al río Suchiate fue aprovechada por sicarios para asesinar a un empresario en la Calle del Migrante, colonia 21 de Abril, en Ciudad Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, en el límite fronterizo entre Guatemala y México.

La víctima fue identificada como César López Tzoc, de 36 años, conocido como el "Chaka", quien se dedicaba al comercio de uniformes deportivos, e implementos relacionados con el fútbol.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), él se dirigía al centro del municipio a bordo de su vehículo de dos ruedas cuando fue interceptado por sujetos armados en un callejón oscuro, lo que facilitó el ataque y la huida de los criminales.

La víctima presentaba heridas de proyectil de arma de fuego en el cráneo y en la nuca, lo que le causó la muerte de manera inmediata, informaron cuerpos de socorro.

Investigan

De acuerdo con versiones de testigos, los presuntos responsables habrían escapado hacia territorio mexicano, aprovechando la cercanía con el río Suchiate.

Se ha abierto la investigación para establecer el motivo del crimen y dar con los asesinos, señaló la PNC.