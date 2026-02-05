Carga de tráiler se desprende, impacta en un bus y deja un herido, en la zona 13

-

El accidente de tránsito ha ocasionado congestionamiento luego de que el bus extraurbano quedara dañado y dejara a una persona herida.

Un accidente de tránsito se registró este jueves 5 de febrero en la avenida Hincapié y 4a. calle de la zona 13 capitalina.

En ese lugar, los hierros que transportaba un tráiler se desprendieron del mismo y terminaron impactando en el vidrio frontal de un bus extraurbano de Boca del Monte.

El bus extraurbano fue impactado de frente por la carga del tráiler. (Foto: Bomberos Municipales)

Bomberos Municipales arribaron a la ubicación, donde le brindaron atención prehospitalaria al piloto del bus tras resultar herido y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial privado.

Mientras, los pasajeros que sufrieron crisis nerviosa fueron atendidos en el lugar por los socorristas.

El piloto del bus resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial privado. (Foto: Bomberos Municipales)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes para atender y realizar la diligencias de esta emergencia.

Según las autoridades de tránsito, se coordina apoyo para liberar el paso vehicular y ya laboran para mejorar la circulación en el sector, en donde el tránsito se ha visto afectado debido a este percance vial.