VIDEO: así agredió tiktoker guatemalteco a creador de contenido en El Salvador

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La agresión ocurrió mientras el creador de contenido grababa una dinámica en un parque.

EN CONTEXTO: El tiktoker guatemalteco que agredió a creador de contenido en El Salvador

Autoridades lograron la captura de Kevin Daniel Bautista Cabrera, tiktoker guatemalteco, luego que agrediera a un creador de contenido salvadoreño durante un en vivo.

Imágenes difundidas en redes sociales, mostraron el momento de la agresión, ocurrida en el Parque Libertad de El Salvador.

Según información oficial, Bautista estaba vendiendo productores de forma ambulante, cuando el creador de contenido Efraían Orellana, conocido como "TNT", lo invitó a participar de manera voluntaria en una de sus dinámicas.

Tras un intercambio breve, Bautista falló en las dinámicas y al pedir otra oportunidad para participar, el salvadoreño le dijo que debía esperar su turno.

Esto hizo que el guatemalteco se enojara y comenzara a lanzarle patadas y golpes, mientras los presentes pedían que alguien llamara a la policía.

Mira aquí el video:

#Sucesos | La PNC informó que Kevin Daniel Bautista Cabrera, de 24 años, fue localizado y capturado en el parque Libertad, en San Salvador, luego de aparecer en un video difundido en redes sociales donde agrede a un creador de contenido.



Las autoridades verificaron que… pic.twitter.com/VONX1VzJfx — Periódico Día a Día News (@diaadianewsSV) July 9, 2026

Otro video muestra al guatemalteco molestando al creador de contenido y a los participantes.

#estafa #centrohistoricosv #dinamicas #viral ♬ sonido original - Locotron.502 @kevin502.....1 este influencer estafador del TNT graffiti andaba mareando a las personas y tapándole los ojos y pretendía él que echaran un gol a una portería bien pequeñita para ganarse $10 el que echara el gol #tntgraffiti

Según los reportes, Bautista Cabrera se encontraba en El Salvador de forma irregular.

Luego de su detención, fue remitido a la Dirección General de Migración y Extranjería para continuar el procedimiento correspondiente.