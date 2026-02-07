Así avanza el recorrido de la Caravana del Zorro (video)

Versión Impresa
  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de febrero de 2026, 10:56
Los detalles de los motociclistas brillan en una nueva edición de este Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.&nbsp;(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

El recorrido inició a las 7:30 horas desde la Plaza de Constitución, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, hacia el municipio de Esquipulas, Chiquimula.

Este 7 de febrero, siendo el primer sábado de febrero, más de 80 mil motociclistas realizan una peregrinación en veneración y gratitud al Cristo Negro.

Durante esta tradición religiosa y cultural para los guatemaltecos, se observó la participación de núcleos familiares completos a lo largo de la marcha.

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
Además, se destacó la presencia de mujeres tanto al volante como de copilotos, mostrando la inclusión de todos los integrantes de la comunidad, quienes recorrerán en promedio 220 kilómetros.

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
Esta sería la 65.ª edición de este Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, declarado desde 2011; que contó con un acto de inauguración y bendición, para posteriormente arrancar los motores y emprender la marcha, acompañado de las autoridades y distintas entidades que coordinan la seguridad del mismo. 

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
Los participantes se reunirán en la Basílica de Esquipulas, donde rezarán y conmemorarán la imagen del Cristo Negro.

