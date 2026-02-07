Así avanza el recorrido de la Caravana del Zorro (video)

-

El recorrido inició a las 7:30 horas desde la Plaza de Constitución, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, hacia el municipio de Esquipulas, Chiquimula.

Este 7 de febrero, siendo el primer sábado de febrero, más de 80 mil motociclistas realizan una peregrinación en veneración y gratitud al Cristo Negro.

Durante esta tradición religiosa y cultural para los guatemaltecos, se observó la participación de núcleos familiares completos a lo largo de la marcha.

Además, se destacó la presencia de mujeres tanto al volante como de copilotos, mostrando la inclusión de todos los integrantes de la comunidad, quienes recorrerán en promedio 220 kilómetros.

Esta sería la 65.ª edición de este Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, declarado desde 2011; que contó con un acto de inauguración y bendición, para posteriormente arrancar los motores y emprender la marcha, acompañado de las autoridades y distintas entidades que coordinan la seguridad del mismo.

Los participantes se reunirán en la Basílica de Esquipulas, donde rezarán y conmemorarán la imagen del Cristo Negro.

Así avanzan por la ruta:

Caravana del Zorro, comandada por don Eddy Villa de León, circula en estos momentos por la zona 18 de la ciudad capital.#TránsitoPNCcontransparencia pic.twitter.com/42r4n2UXPt — PNC Tránsito (@DTransitoPNC) February 7, 2026

La Caravana avanza por el Km 81.5



Conduce con precaución y respeta las indicaciones de seguridad vial.



Somos PROVIAL, Proteger y Servir.#PROVIAL #SeguridadVial #ConduceSeguro pic.twitter.com/g2dmJQg2nE — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) February 7, 2026