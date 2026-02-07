Este es el ambiente que se vive en la 65a. edición de la Caravana del Zorro

Este evento, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, se realiza en peregrinación y veneración del Cristo Negro.
Desde horas de la noche del viernes 6 de febrero, varios participantes de la Caravana del Zorro se movilizaron en espera del inicio del recorrido.
La Plaza de Constitución, de la zona 1 en Ciudad de Guatemala, fue el punto de salida, donde se vivió un ambiente previo de fiesta y alegría.
Con fe y entusiasmo, varios conductores de motocicleta conducen con rumbo a Esquipulas, Chiquimula.
Esta caravana, que se realiza cada primer sábado de febrero, reúne a más de 80 mil asistentes que conducirán a bordo de sus motos 222 kilómetros.
"El zorro mayor", Eddy Villa de León junto a su esposa Lucy Rodas, quienes organizan y encabezan esta tradicional peregrinación motorizada, dieron las palabras de bienvenida, así como la bendición para el recorrido de los participantes.
Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad vial para resguardar la seguridad en el recorrido.