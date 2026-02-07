Este es el ambiente que se vive en la 65a. edición de la Caravana del Zorro

-

Este evento, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, se realiza en peregrinación y veneración del Cristo Negro.

Desde horas de la noche del viernes 6 de febrero, varios participantes de la Caravana del Zorro se movilizaron en espera del inicio del recorrido.

La Plaza de Constitución, de la zona 1 en Ciudad de Guatemala, fue el punto de salida, donde se vivió un ambiente previo de fiesta y alegría.

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

Con fe y entusiasmo, varios conductores de motocicleta conducen con rumbo a Esquipulas, Chiquimula.

Esta caravana, que se realiza cada primer sábado de febrero, reúne a más de 80 mil asistentes que conducirán a bordo de sus motos 222 kilómetros.

Así luce la Caravana del Zorro, previo a iniciarse este 7 de febrero.

(: Óscar Rivas/SOY502) pic.twitter.com/btYfuGcMjp — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) February 7, 2026

"El zorro mayor", Eddy Villa de León junto a su esposa Lucy Rodas, quienes organizan y encabezan esta tradicional peregrinación motorizada, dieron las palabras de bienvenida, así como la bendición para el recorrido de los participantes.

Bendición a los asistentes de la Caravana del Zorro en su 65 edición.

(: Óscar Rivas/SOY502) pic.twitter.com/PUYfIwvJdD — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) February 7, 2026

Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad vial para resguardar la seguridad en el recorrido.