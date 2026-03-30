Así coparon a presuntos narcos en Huehuetenango

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Cinco hombres fueron capturados al intentar huir de las autoridades. Les encontraron un fuerte arsenal, explosivos y otros ilícitos.

En la Democracia, Huehuetenango, cinco hombres fueron capturados por autoridades.

Bejamín Castellanos, agente fiscal de la Fiscalía de delitos Trasnacionales, informó que estaban desarrollando investigaciones en contra de una estructura criminal que opera en el área, cuando fueron observados varios hombres fuertemente armados.

De inmediato, agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército les dieron persecución y los coparon en el interior de una vivienda.

Los cinco hombres capturados estarían vinculados a varios delitos. "Estas personas pues se relacionan a una estructura con delitos transnacionales relacionados a delitos de narcotráfico, lavado de dinero, tráfico ilícito de migrantes, así como tráfico ilegal de armas de fuego", dijo Castellanos.

Posibles bazucas fueron localizadas. (Foto: MP)

En esta vivienda se escondieron los delincuentes y en la misma han encontrado un fuerte arsenal. (Foto: Cortesía)

Más de 40 mil municiones fueron localizadas en la vivienda en Huehuetenango. (Foto: MP)

Red de narcotráfico

Los hombres capturados y la guarida localizada podría tener fuertes vínculos con un cartel de narcotráfico.

"Todavía no tenemos esa información en realidad relacionada a un cartel en forma específica. Nosotros estamos investigando a una estructura relacionada a un cartel que tiene injerencia en México. Entonces creemos que tiene vinculación directa con este cartel mexicano y que evidentemente es una estructura que trabaja con Los Huistas, pero es información que aún todavía no hemos confirmado", explicó el agente fiscal.

Un fuerte arsenal fue localizado en el interior de una vivienda en Huehuetenango. (Foto: MP)

Además, en la vivienda en donde los delincuentes pretendían esconderse, localizaron un fuerte arsenal, explosivos y otros indicios.

"Estamos encontrando, explosivos para drones, hay unos explosivos, hay como misiles, digamos, como los que se usan para las bazucas.", agregó Castellanos.