Presuntos narcos tenían fuerte arsenal, drones y explosivos en Huehuetenango

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Autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala capturaron a cinco hombres vinculados con actividades del narcotráfico, pero además, les incautaron un fuerte arsenal y explosivos, que eran escondidos en una vivienda.

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Una persecución policial terminó por descubrir la guarida de una estructura criminal presuntamente vinculada al narcotráfico.

El hallazgo se realizó la tarde del domingo 29 de marzo en un área de La Democracia, en Huehuetenango.

Según explicó a Soy502, el agente fiscal Bejamín Castellanos, de la Fiscalía de delitos Trasnacionales, las capturas y la localización del arsenal, inició por una investigación contra una estructura que opera en el área.

"Se les dio persecución a un grupo de personas que se encontraban fuertemente armadas en el municipio de la Democracia, Huehuetenango. Estas personas pues se relacionan a una estructura con delitos transnacionales relacionados a delitos de narcotráfico, lavado de dinero, tráfico ilícito de migrantes, así como tráfico ilegal de armas de fuego", dijo.

Aseguró que al notar la presencia policial, intentan darse a la fuga al ingresar a una vivienda, hay intercambio de disparos, pero finalmente son capturados.

Más de 40 mil municiones fueron localizadas en la vivienda en Huehuetenango. (Foto: MP)

En la vivienda, en donde se refugiaron los delincuentes, encontraron el fuerte arsenal y otros indicios.

"Hasta el momento vamos incautando 16 fusiles de diferentes calibres, muchos de ellos de uso exclusivo del ejército, 117 tolvas para armas largas, tres armas de fuego, siete tolvas para armas de fuego cortas, celulares, más o menos hay como 40 mil municiones en el lugar, radios portátiles, armas blancas, motocicletas, chalecos antibalas y equipo táctico", detalló Castellanos.

Los detenidos fueron identificados como: Gerardo F., de 35 años; Diego C., de 27; Ramiro C., de 25; Alfredo C., de 39; y un adolescente de 16, quien fue puesto a disposición del juzgado respectivo.

Indicios localizados en la vivienda en Huehuetenango. (Foto: MP)

"La guarida y los explosivos"

La vivienda en donde fueron copados los delincuentes, anteriormente funcionaba como una venta de licores, sin embargo fue tomada como un almacén para guardar productos relacionados con hechos delictivos que cometen.

El lugar es bastante extenso y aún siguen procesando el área para determinar si hay otros indicios para incautar.

A los fiscales les ha llamado la atención la localización de artefactos explosivos, incluso dinamita.

"En el lugar todavía existe la posibilidad de encontrar ya sea alguna caleta o consideramos que por las zonas tan boscosas que podamos encontrar algún tipo de fragmento del cuerpo humano o alguna situación de esa categoría. Estamos encontrando, explosivos para drones, hay unos explosivos, hay como misiles, digamos, como los que se usan para las bazucas.", dijo Castellanos.

En esta vivienda se escondieron los delincuentes y en la misma han encontrado un fuerte arsenal. (Foto: Cortesía)

Relación con el narcotráfico

Los hombres capturados y la guarida localizada podría tener fuertes vínculos con un cartel de narcotráfico.

"Todavía no tenemos esa información en realidad relacionada a un cartel en forma específica. Nosotros estamos investigando a una estructura relacionada a un cartel que tiene injerencia en México. Entonces creemos que tiene vinculación directa con este cartel mexicano y que evidentemente es una estructura que trabaja con Los Huistas, pero es información que aún todavía no hemos confirmado", explicó el agente fiscal.

Un fuerte arsenal fue localizado en el interior de una vivienda en Huehuetenango. (Foto: MP)

Además, los investigadores han notado la presencia de drones en el área, por lo que creen que otros miembros de esta estructura, utiliza estas aeronaves no tripuladas para vigilar a las autoridades y porque tienen un interés específico en la vivienda.

"Durante la madrugada tuvimos presencia de drones cómo intentando verificar si estábamos todavía adentro, la policía intentó capturarlos. Por eso es que nosotros creemos que en el lugar existen más cosas porque no es posible que digamos después de ser ellos capturados todavía quieran regresar, por ahí nos da esa pauta", finalizó el agente fiscal.