Cientos de personas se reúnen para despedir al exalcalde de Dolores, Petén (video)

Un numeroso grupo de personas asistió a las honras fúnebres del expolítico asesinado.
EN CONTEXTO: Así quedó el auto del exalcalde de Dolores, Petén, tras ataque armado
La mañana del martes 24 de febrero, el exalcalde de Dolores, Petén, Marvin Cruz, fue asesinado cuando pretendía ingresar a su vivienda.
Según las autoridades, varios hombres, a bordo de motocicletas, dispararon con armas de grueso calibre contra el vehículo tipo picop en el que se conducía la víctima.
Tras el ataque, Cruz Guzmán fue trasladado herido al Hospital de Poptún, donde falleció a causa de múltiples heridas.
El último adiós
Por la tarde, la familia del exfuncionario llevó a cabo el funeral para darle el último adiós.
Cientos de personas asistieron haciendo una caravana para acompañar el cuerpo de Cruz.
Esto, mientras otro numeroso grupo lo esperaba bajo una enorme carpa, en donde fue velado.
Cruz Guzmán se desempeñó como alcalde del municipio de Dolores, departamento de Petén, durante varios períodos desde 2008.