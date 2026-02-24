Así quedó el auto del exalcalde de Dolores, Petén, tras ataque armado

Varios hombres dispararon con armas de grueso calibre contra el vehículo tipo picop en el que se conducía el exfuncionario.
EN CONTEXTO: Marvin Cruz, exalcalde de Dolores, Petén, muere en ataque armado
Autoridades confirmaron el asesinato del exalcalde de Dolores, Petén, Marvin Cruz, hecho ocurrido en horas de esta mañana en ese municipio.
Según la investigación, varios hombres, a bordo de motocicletas, dispararon con armas de grueso calibre contra el vehículo tipo picop en el que se conducía la víctima, quien estaba a punto de ingresar a su propiedad cuando fue impactado por los disparos.
Tras el ataque, Cruz Guzmán fue trasladado herido al Hospital de Poptún, donde falleció a causa de múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Así quedó el auto
Cruz Guzmán se desempeñó como alcalde del municipio de Dolores, departamento de Petén, durante varios períodos desde 2008.