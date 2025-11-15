Así era Mimi, la madre de Ricardo Arjona

-

La vida de Noemí Morales de Arjona, la madre de Ricardo Arjona, fue contada a través de un video que conmovió por las fotos y el amor hacia la familia del guatemalteco.

Durante la residencia "Lo que el seco no dijo" han aparecido varias anécdotas que Arjona ha transmitido a sus fans a través de InfoMundoArjona, su página oficial, donde comparte detalles íntimos con los suscriptores.

Foto; Ricardo Arjona.

Facu Reyes, nombrado como "Solo Arjona" en redes, uno de los fieles seguidores del artista, reveló algunos datos de Mimi, como le llamaban de cariño, basados en lo que la estrella nacional ha contado.

1. Nació alrededor de la década de los 30 en Guatemala.

2. Se graduó como maestra e inició su carrera en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

Foto: Ricardo Arjona.

3. Allí conoció a Ricardo Arjona Moscoso.

RECUERDA: Darío Maldonado cuenta historias con el tejido, en la residencia de Ricardo Arjona

4. Ricardo padre se interesó primero por la hermana de Mimi y se hicieron novios, pero al enterarse de que las cartas de amor que recibía, eran escritas por Mimi, fue el flechazo que le convenció de casarse con ella.

Foto: Ricardo Arjona.

5. La pareja tuvo 3 hijos y se mudaba a varios sitios de Guatemala, donde se necesitara maestros, así se instalaron en Jocotenango.

7. Ricardo Arjona nació allí, el 19 de enero de 1964, sumándose a sus hermanas Ingrid y Verónica.

Foto: Ricardo Arjona.

8. Mimi también vendía radios por abonos, trasladándolos en moto, pero un día sufrió un accidente que la mantuvo internada 3 meses, afectando sus vértebras.

9. Debido a que se encontraba en el hospital, la familia acumuló varias deudas, por ello Nohemí tomó la decisión de viajar a Nueva York como migrante, para trabajar en una fábrica de peluches y así reunir dinero y para saldarlas.

MIRA: Textiles guatemaltecos destacan en Residencia de Ricardo Arjona por una causa

10. Siempre tuvo claro que sus hijos se convirtieran en profesionales, sin embargo a Ricardo le apasionó la música, profesión que no se veía con buenos ojos en la época.

Foto: Ricardo Arjona.

11. "Ponete a estudiar vago, hacé como tu papá", le decía a Ricardo, cuando él se encerraba a tocar la guitarra que su padre le había regalado.

12. A los 17 años Arjona inició su carrera como maestro para darle el gusto a su madre, sin embargo el destino lo llevó a otros caminos.

MIRA:

View this post on Instagram A post shared by Facu Reyes (@soloarjona)



