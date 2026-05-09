Identifican a víctimas del mortal accidente en ruta Interamericana

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Las víctimas identificadas son originarias de la ciudad capital, una de ellas es una menor de edad que falleció en el lugar.

Han sido identificadas cuatro de las víctimas que resultaron heridas y una de las que fallecieron tras un fuerte accidente de tránsito en el kilómetro 101 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de la aldea Agua Escondida, en Chichicastenango, Quiché.

Por causas que aun no ha sido establecidas, un picop y un camión se vieron involucrados en una colisión que ha dejado como saldo a dos personas fallecidas y cinco con heridas de gravedad.

Accidente de tránsito entre un vehículo liviano, y un camión. Sucedió en el Kilómetro 101 de la ruta Interamericana. Bomberos Voluntarios efectuaron el trasladado de 04 pacientes hacía el centro asistencial, en el lugar quedaron 02 personas fallecidas, una de ellas menor de edad. pic.twitter.com/Xi4rFlHKGX — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) May 9, 2026

Las víctimas

Entre los heridos se encuentra una niña y entre los fallecidos está otra menor de edad. Las víctimas identificadas por los Bomberos Voluntarios hasta el momento son las siguientes:

Heridos

Napoleón Orellana Palma , de 71 años.

, de 71 años. Valeria Scarlet Pérez , de 11.

, de 11. Mariselina Martínez , de 68.

, de 68. Anderson Chávez Hernández, de 20.

Fallecidos

Patricia Contreras Orellana , de 13.

, de 13. Un hombre de aproximadamente 30 a 35 años.

Estas personas son originarias de la ciudad capital, según indicaron los socorristas quienes trasladaron a los heridos al Hospital Nacional de Tecpán.

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Además, otra persona que de momento no ha sido identificada también fue trasladada con heridas al mismo centro asistencial por parte de Bomberos Municipales Departamentales.