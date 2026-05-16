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Fallece la reconocida cantante guatemalteca “Rebesalsa”

  • Por Maria Fernanda Gallo
16 de mayo de 2026, 11:42
La trayectoria artística de la "Rebesalsa" marcó décadas en la música guatemalteca. (Foto: RRSS)

La trayectoria artística de la "Rebesalsa" marcó décadas en la música guatemalteca. (Foto: RRSS)

Una mujer con un gran carisma, así es como la recuerdan personas cercanas a la cantante "Rebesalsa".

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Rebeca Morales Ortiz, mejor conocida en el mundo del espectáculo nacional como "Rebesalsa" falleció este sábado 16 de mayo.

Rebesalsa era originaria de Tiquisate, Escuintla, quien a través del genero tropical tuvo una trayectoria internacional como cantante.

Poseía gran influencia social en la comunidad de vecinos de la zona 2. También destacó por su labor como locutora

Se desconoce el motivo de su deceso pero al confirmarse su muerte, instituciones y amigos cercanos conmemoran su legado en la música y cultura guatemalteca.

(Imagen: Municipalidad de Guatemala)
(Imagen: Municipalidad de Guatemala)

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