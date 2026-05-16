Fallece la reconocida cantante guatemalteca “Rebesalsa”

Una mujer con un gran carisma, así es como la recuerdan personas cercanas a la cantante "Rebesalsa".
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Rebeca Morales Ortiz, mejor conocida en el mundo del espectáculo nacional como "Rebesalsa" falleció este sábado 16 de mayo.
Rebesalsa era originaria de Tiquisate, Escuintla, quien a través del genero tropical tuvo una trayectoria internacional como cantante.
Poseía gran influencia social en la comunidad de vecinos de la zona 2. También destacó por su labor como locutora.
Se desconoce el motivo de su deceso pero al confirmarse su muerte, instituciones y amigos cercanos conmemoran su legado en la música y cultura guatemalteca.