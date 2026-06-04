Energízate con el nuevo AMP XTREME para esas largas jornadas de trabajo

La familia de AMP365 crece en Guatemala y lanza al mercado AMP XTREME, una nueva bebida energizante en lata de 473 ml, que promete llevar la intensidad al siguiente nivel con extra cafeína.
Esta fórmula ha sido pensada para enfrentar largas jornadas de trabajo y también para quienes necesitan mantenerse activos durante el día.
La bebida ya está disponible en distintos puntos de venta del país a un precio sugerido de Q5, ampliando las opciones para quienes buscan una dosis extra de energía en su rutina diaria.
AMP XTREME apuesta por una experiencia más intensa, combinando sabor, actitud con una comunicación cargada de fuerza y energía.
Su presentación en Guatemala fue acompañada con la aparición de un misterioso gorila en distintos puntos reconocidos del país, despertando curiosidad en redes sociales y entre los consumidores.
La campaña se acompaña del mensaje "ENERGÍZATE. ENGORÍLATE.", una frase que busca transmitir ese momento donde la energía sube al máximo y todo se vuelve XTREME.