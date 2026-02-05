Así fue abatido presunto asaltante en plena zona 1 (video)

El ahora fallecido llevaba un arma de juguete.
Durante la tarde del miércoles, se registró un incidente armado en la 16 calle y 5a. avenida de la zona 1.
El conductor de un vehículo captó el momento en que un hombre se movilizaba entre vehículos, cuando de pronto se cruzó la calle y fue atacado a tiros.
Su cuerpo quedó tendido en la banqueta.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.
Según información preliminar, el fallecido habría intentado asaltar al conductor de un vehículo, aprovechando que el semáforo estaba en rojo, pero el piloto respondió atacándolo con un arma de fuego.
Este fue el momento del ataque: