Impactante video: Graban momento en que ocurre accidente en autopista

#BrevesTGW | @Provial informa que debido a la múltiple colisión en el km. 53, ruta al Pacífico, el paso hacia el norte se encuentra cerrado. Además, se da a conocer, de manera preliminar, de 3 personas fallecidas y 1 trasladada a un centro asistencial. pic.twitter.com/2zOjZPF01y