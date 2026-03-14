Impactante video: Graban momento en que ocurre accidente en autopista

El choque múltiple causó la muerte de tres personas y una más resultó herida.
EN CONTEXTO: Accidente múltiple en la autopista Palín-Escuintla deja tres muertos y un herido
Durante la mañana del 14 de marzo, en el kilómetro 53 de la autopista Palín,Escuintla, en el carril que conduce hacia el norte, un camión perdió el control del vehículo e impactó a por lo menos seis transportes.
El trágico accidente quedó grabado en las cámaras de un transporte pesado impactado; en el video se observa cómo un camión se conducía a máxima velocidad cuando pierde el control y se sale de la ruta.
Así fue el impacto:
Durante el impacto empujó a varios transportes pesados que se conducían sobre el carril contrario, incluyendo a un vehículo de dos ruedas, que quedó en medio del accidente de gran magnitud.
Autoridades reportaron la muerte de tres personas y una más que resultó herida fue trasladada a un centro hospitalario. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.