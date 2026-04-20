¡Ataque en pirámide de Teotihuacán, México! Reportan dos fallecidos tras disparos

Una balacera desató el pánico entre los turistas que se encontraban en las Pirámides de Teotihuacán.
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Momentos de terror se vivieron este lunes 20 de abril en las Pirámides de Teotihuacán, ubicadas en una zona arqueológica en el noreste de la Ciudad de México, luego de que se escucharan varios disparos.
De manera preliminar, se ha reportado que un sujeto desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones desde la "Pirámide de la Luna", provocándole la muerte a una de las turistas.
Según han indicado medios locales, la víctima mortal es una mujer de origen canadiense, quien sufrió varios impactos de bala.
Además, se ha mencionado que la segunda víctima fallecida es el agresor, aunque las autoridades aún no han realizado el reporte oficial de lo sucedido en ese lugar.
De igual manera, se ha reportado que al menos 15 personas habrían caído de una de las pirámides, esto luego de que escucharan las detonaciones de bala y al intentar resguardarse perdieran el equilibrio.