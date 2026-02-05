Así fue la inauguración del paso a desnivel en Santa Catarina Pinula (video)

-

El paso a desnivel de Santa Catarina Pinula ha sido habilitado para beneficiar a más de 100 mil usuarios.

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, inauguró este jueves el paso a desnivel Don Justo, en el cruce a San José Pinula, carretera a El Salvador, el cual beneficiará a 130 mil automovilistas.

Un sacerdote oficio una misa para bendecir la obra. "Es una alegría muy grande como párroco de la Parroquia del Señor de Esquipulas, poder bendecir este puente que lleva ese nombre", dijo.

Por su parte, el alcalde afirmó que la obra no solo va a beneficiar a los vecinos de Santa Catarina Pinula, " va a beneficiar a los vecinos de San José Pinula, a buena parte de los vecinos de Fraijanes, de Villa Canales y de todo el suroriente del país".

Alcalde Sebastián Siero inaugura el paso a desnivel en Santa Catarina Pinula.



Video: Jorge Senté pic.twitter.com/8KTPNLa5AS — Soy 502 (@soy_502) February 5, 2026

El más grande

Este paso a desnivel funcionará para que los vehículos que vienen de la capital por Carretera a El Salvador para ingresar a San José Pinula, pasen sobre él y puedan así evitar el tránsito en el sector.

"Este es el puente más largo que va a haber en carreta a El Salvador, justo donde está la pasarela y se aumentarán los carriles del lado izquierdo", aseguró el jefe edil.

Cuenta con dos carriles y está diseñado para tráfico liviano y pesado, incluyendo tráilers y buses que se dirigen a El Pajón y San José Pinula.