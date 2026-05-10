Así fue localizado el cuerpo de “Nicki” debajo de un puente en Huehuetenango

La víctima fue identificada por sus familiares.
EN CONTEXTO: "Nicki", la joven que fue encontrada sin vida bajo un puente
El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición cubierto por basura, ramas y otros desechos a la orilla de las aguas negras que circulan debajo del puente "Los Coches", ubicado en la zona 2 de Huehuetenango.
Su hallazgo fue por parte del Ejército de Guatemala y miembros de la comunidad en medio de una actividad de recolección de basura y limpieza del sector.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) reveló la identidad de la víctima como Jakelin Alejandra Roldan López, de 30 años, luego de que familiares la identificarán.
Su familia, narró que no sabían que estaba desaparecida o tuviera problemas; al contrario a través de un "presentimiento" fue que decidieron validar si el cuerpo de esa mujer se trataba de "Nicki Nicole Navarrete" como se le conocía en redes sociales.
Al llegar, confirmaron que se trataba de "Nicki" por sus tatuajes y por las características físicas.
El Ministerio Público (MP) será el encargado de investigar para hallar con el responsable.