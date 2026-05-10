"Nicki", la joven que fue encontrada sin vida bajo un puente

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Su cuerpo, en avanzado estado de descomposición. fue localizado en un río.

En la mañana del sábado 9 de mayo, integrantes del Concejo Comunitarios de Desarrollo (COCODE), Elementos del Ejército y Reservas Militares, realizaban una jornada de recolección de basura en el Puente "Los Coches", ubicado en la zona 2 de Huehuetenango, cuando descubrieron restos humanos de una mujer en estado de descomposición.

Autoridades y cuerpos de socorro se hicieron presentes para poder rescatar el cuerpo de las aguas negras que corren en el sector.

(Foto: cortesía/Soy502)

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) reveló la identidad de la víctima, luego de que sus familiares pudieran reconocerla.

Se trata de Jakelin Alejandra Roldan López, de 30 años, quien era creadora de contenido en redes sociales y era conocida virtualmente como "Nicki Nicole Navarrete".

Un presentimiento

La hermana y madre de "Nicki" relataron que dejaron de recibir información de ella y estaban preocupadas.

"Teníamos presentimientos malos, pero a la vez sabíamos que ella estaba bien con su pareja sentimental; él nunca nos dijo que ella estaba desaparecida o que no llegaba a su casa", expresaron entre lagrimas al confirmar que era Nicki la mujer hallada sin vida.

(Foto: RRSS)

El cuerpo de la víctima será trasladado a la Ciudad, de donde era originaria. (Foto: Maynor Mérida/colaborador)

La investigación continúa, mientras los restos de "Nicki" serán trasladados a la ciudad para poder enterrarlos.