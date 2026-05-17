(Video) Así fue el recibimiento de la afición de Municipal en El Trébol

Así recibió la afición de Municipal al conjunto escarlata en su salida al césped del estadio El Trébol, minutos antes del arranque de la final de ida del Torneo Clausura frente a Xelajú.
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Con bengalas, cuetes y un ensordecedor ambiente en las gradas, los seguidores rojos protagonizaron un espectacular recibimiento para impulsar al equipo desde el primer minuto del encuentro.
Las porras no dejaron de sonar mientras el plantel ingresaba al terreno de juego en medio de una marea roja que hizo vibrar el estadio.
La afición edil buscó convertirse en el jugador número 12 desde el arranque del partido, alentando con intensidad en una noche clave para las aspiraciones de Municipal en la búsqueda de su título 33.
Mira aquí el video del ingreso de los rojos al escenario de la gran final: