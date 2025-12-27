Así fue el rescate de víctimas tras accidente del bus en el kilómetro 172 (video)

-

El accidente dejó 15 personas fallecidas mientras socorristas y vecinos colaboraron en la evacuación de sobrevivientes y la recuperación de cuerpos.

TE PUEDE INTERESAR: Liberan el paso en ambos sentidos en el kilómetro 172 tras accidente de bus

Según datos proporcionados por los Bomberos Voluntarios, las labores de rescate de personas heridas y fallecidas se extendieron por aproximadamente dos horas y media desde el momento del accidente en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá.

De acuerdo con el reporte oficial, más de 18 ambulancias fueron movilizadas al lugar de los hechos y trabajaron en conjunto al menos 10 compañías de la región occidente de Bomberos Voluntarios.

Labores de búsqueda y rescate continúan en el kilómetro 172 ruta Interamericana luego de un accidente colectivo. Varias personas trasladadas a hospitales cercanos. pic.twitter.com/BHCQPHDjga — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 27, 2025

Labores de búsqueda y rescate continúan en el kilómetro 172 ruta Interamericana luego de un accidente colectivo. Varias personas trasladadas a hospitales cercanos. pic.twitter.com/63xQuUzSkg — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 27, 2025

Los socorristas confirmaron el fallecimiento de 15 personas, cuya causa de muerte fue trauma corporal severo, según la información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La causa de muerte fue trauma corporal severo, según la información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). (Foto: Bomberos Voluntarios)

Tras el accidente, personas que se encontraban en sectores aledaños acudieron al sitio donde el bus cayó a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad, luego de perder el control y salirse de la ruta por causas que aún se investigan.

Bus de Transportes Sinaloa cae a barranco en el kilómetro 173.5 de la Ruta Interamericana CA-1 Occidente, sector de la cumbre de Alaska, Totonicapán. De manera preliminar reportan 12 personas fallecidas y más de 30 heridas. pic.twitter.com/AH7UMotmAh — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) December 27, 2025

Imágenes del lugar evidencian el trabajo coordinado entre personal de los Bomberos Voluntarios y vecinos del sector, quienes colaboraron en la evacuación de los sobrevivientes, así como en la recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas.