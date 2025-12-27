Así fue el rescate de víctimas tras accidente del bus en el kilómetro 172 (video)

El accidente dejó 15 personas fallecidas mientras socorristas y vecinos colaboraron en la evacuación de sobrevivientes y la recuperación de cuerpos.
Según datos proporcionados por los Bomberos Voluntarios, las labores de rescate de personas heridas y fallecidas se extendieron por aproximadamente dos horas y media desde el momento del accidente en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá.
De acuerdo con el reporte oficial, más de 18 ambulancias fueron movilizadas al lugar de los hechos y trabajaron en conjunto al menos 10 compañías de la región occidente de Bomberos Voluntarios.
Los socorristas confirmaron el fallecimiento de 15 personas, cuya causa de muerte fue trauma corporal severo, según la información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Tras el accidente, personas que se encontraban en sectores aledaños acudieron al sitio donde el bus cayó a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad, luego de perder el control y salirse de la ruta por causas que aún se investigan.
Imágenes del lugar evidencian el trabajo coordinado entre personal de los Bomberos Voluntarios y vecinos del sector, quienes colaboraron en la evacuación de los sobrevivientes, así como en la recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas.