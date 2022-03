Así fue el último adiós de Sheny, la estudiante que fue atacada afuera de un colegio

La estudiante Sheny Magaly fue despedida con un homenaje póstumo en el colegio Santa Cruz, en donde estudiaba. Sus compañeros de estudios la recordaron con el proyecto de vida que ella tenía.

Familiares, amigos y estudiantes del Colegio Santa Cruz le dieron el último adiós a la joven Sheny Magaly Hernández, quien fue atacada a balazos en las afueras del colegio, junto a su compañera Daniela Rivera, quien resultó gravemente herida.

Los restos de la joven fueron llevados al colegio Santa Cruz, en la cabecera de La Libertad, en el departamento de Petén, en donde le rindieron homenaje y la esperaban con globos de color blanco.

Compañeros de estudio de Sheny Magaly Hernández le realizaron un homenaje póstumo en el colegio Santa Cruz. (Foto: Noticias RP San Antonio Petén)

"Es muy triste y muy lamentable, no deberíamos estar así, tristes en esta actividad. Pero no podemos evitar, Dios nos regaló la vida y Dios sabe cuándo y cómo vamos a regresar. Lamentablemente por la situación y la forma en la que fue quitada la vida de Sheny no lo aceptamos", afirmó Martín Gilberto, director del Colegio Santa Cruz.

Sheny Magaly era estudiante de sexto año de Perito Contador, sus compañeros de promoción la recordaron con el proyecto de vida que la joven tenía. Durante el homenaje póstumo se exigió a las autoridades que se esclarezcan los hechos y los responsables sean castigados.

Así fue el homenaje:

Los hechos

El lunes 14 de marzo se produjo un ataque armado en el que dos estudiantes que salían del colegio Santa Cruz, en la Libertad Petén, fueron atacadas a balazos.

Una de ellas, fue identificada como Sheny Magaly Hernández de 20 años, quien murió a su ingreso al hospital en Petén, debido a las heridas que había sufrido.

Mientras que la otra adolescente, Dayri Daniela Rivera de 17 fue gravemente herida y trasladada vía aérea hacia la ciudad de Guatemala, para que fuera atendida en el Hospital Roosevelt.

La tarde del incidente de violencia, la madre de la víctima mortal, comentó que le habían informado que uno de los presuntos responsables de disparar en contra de las jóvenes era el novio de Rivera, aseguraban testigos.

Sin embargo, Eduardo Salazar novio de Daniela, negó la vinculación con el incidente de violencia y aseguró que se encontraba en otro lugar cuando el crimen ocurrió.