Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Desde las alturas! Así de iluminada luce la Feria de Jocotenango por la noche

  • Por Jessica González
16 de agosto de 2025, 09:05
El mapa en relieve luce espectacular. (Foto: Guatemala 360)

El mapa en relieve luce espectacular. (Foto: Guatemala 360)

Un dron sobrevoló la Feria de Jocotenango por la noche y el resultado fue impresionante.

OTRAS NOTICIAS: ¡Juegos, comida y más! La Feria de Jocotenango te espera este fin de semana

La Feria de Jocotenango se lleva a cabo desde el sábado 9, te esperará hasta el próximo domingo 17 de agosto en horario de 10:00 a 22:00 horas.

Al llegar encontrarás varias ventas de comida, artesanías, juegos tradicionales para la familia y las aclamadas atracciones mecánicas para los amantes de la adrenalina.

El sitio Guatemala 360 publicó un video sobre cómo luce la feria por la noche y desde las alturas, las imágenes fueron sorprendentes.

En ellas aparece el mapa en relieve iluminado, así como los juegos y todos los alrededores.

Mira aquí el video: 

@guatemala_360 Feria de Jocotenango 2025 en la Ciudad Guatemala en honor a la Virgen de la Asunción #Guatemala360 #Drone #FeriadeJocotenango ♬ Maricumbia - Marimba Maria Concepcion

Si aún no has ido

Para que tu visita sea más segura y acogedora, la Municipalidad de Guatemala gestionó varios parqueos gratuitos con servicio de TrolleyBus, para dejarte lo más cerca posible del evento.

1. Parqueo en Universidad Mariano Gálvez

Este espacio estará habilitado el viernes 15 y los domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

Habrá 500 espacios disponibles. Parqueos 1, 9, 10 y 12.

2. Parqueo Municipalidad de Guatemala

Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

3. Parqueo IGSS

Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

La ubicación es 22 calle, entre 6a. y 7a. avenida zona 1.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar