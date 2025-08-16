¡Desde las alturas! Así de iluminada luce la Feria de Jocotenango por la noche

Un dron sobrevoló la Feria de Jocotenango por la noche y el resultado fue impresionante.
La Feria de Jocotenango se lleva a cabo desde el sábado 9, te esperará hasta el próximo domingo 17 de agosto en horario de 10:00 a 22:00 horas.
Al llegar encontrarás varias ventas de comida, artesanías, juegos tradicionales para la familia y las aclamadas atracciones mecánicas para los amantes de la adrenalina.
El sitio Guatemala 360 publicó un video sobre cómo luce la feria por la noche y desde las alturas, las imágenes fueron sorprendentes.
En ellas aparece el mapa en relieve iluminado, así como los juegos y todos los alrededores.
Mira aquí el video:
Si aún no has ido
Para que tu visita sea más segura y acogedora, la Municipalidad de Guatemala gestionó varios parqueos gratuitos con servicio de TrolleyBus, para dejarte lo más cerca posible del evento.
1. Parqueo en Universidad Mariano Gálvez
Este espacio estará habilitado el viernes 15 y los domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.
Habrá 500 espacios disponibles. Parqueos 1, 9, 10 y 12.
2. Parqueo Municipalidad de Guatemala
Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.
3. Parqueo IGSS
Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.
La ubicación es 22 calle, entre 6a. y 7a. avenida zona 1.