Momento en que conductor impacta contra un tráiler en zona 13 (video)

El conductor fue arrastrado por el transporte pesado y todo quedó grabado.
El conductor de un tráiler se conducía sobre la 18 calle de la Avenida Hincapié, zona 13, cuando un motociclista se cruzó la calle sin notar la cercanía del vehículo pesado.
Momentos posteriores, serían trágicos para el conductor desapercibido que resultó herido tras impactar contra la parte frontal izquierda del tráiler. Además, el vehículo de dos ruedas quedó atrapado bajo las llantas del tráiler.
El incidente quedó grabado por las cámaras del tráiler involucrado.
Autoridades recomiendan a los conductores precaución al circular, así como respetar las señales de tránsito.