Así ocurrió el trágico accidente en San Cristóbal donde falleció conductora(video)

El cuerpo de la víctima quedó debajo de las llantas del tráiler.
EN CONTEXTO: Conductora fallece en trágico accidente en San Cristóbal, Mixco
Cámaras de seguridad revelaron el momento en se originó el accidente de tránsito en la 18 Av. del bulevar principal de San Cristóbal, Mixco, con dirección hacia las Charcas zona 11.
Una mujer que conducía un transporte de dos ruedas murió de manera instantánea luego de haber sido arrollada por un tráiler.
La víctima mortal de este hecho se identificó como Lesly Michell Muñoz, de 30 años.
En el video se observa que la mujer se incorporaba al carril principal cuando fue alcanzada por el transporte pesado.
El cuerpo de la víctima quedó debajo de las llantas del tráiler.
El percance generó un cierre vehicular que provocó complicaciones en el tránsito para salir de Mixco.