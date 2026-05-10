Así ocurrió el ataque con arma blanca a una familia en Monte María, zona 12

Un menor de edad fue señalado como responsable del hecho.
EN CONTEXTO: Identifican a familia atacada con arma blanca en Monte María, zona 12
De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil (PNC) el menor de 15 años durante la madrugada del domingo 10 de mayo, agredió a su familia con un cuchillo.
Esta tragedia ocurrió cuando las víctimas dormían en el interior de su residencia ubicada en la 9a. avenida y 47 calle, colonia Monte María, en la zona 12.
Los heridos fueron identificados como Rosa María Amalia Paz, 79 años, Ana Elisa Camacho Paz, de 43 años y Luis Gerardo Reyes Pineda, 48 años; además el responsable habría atacado también a su hermana menor, de 11 años, quien resultó gravemente herida.
Tras el incidente, la familia fue llevada de emergencia a un hospital, y el menor, con discapacidad mental, fue trasladado al Juzgado de Paz de Villa Nueva.
Los Bomberos Municipales describieron la escena del crimen como sangrienta, debido a la gravedad de las heridas de las víctimas.