¡Fue su suegra! Así ocurrió el crimen de exreina de belleza en México (video)

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Un video que ha salido a luz muestra el momento del ataque armado.

Carolina Flores, quien fue coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, fue hallada sin vida en su departamento ubicado en Polanco, México.

Flores murió el 15 de abril, pero fue hasta un día después que las autoridades fueron informadas sobre su deceso.

(Foto: redes sociales)

La joven de 27 años habría sido asesinada por su suegra, identificada como Ericka María "N", quien según reportes oficiales se dio a la fuga.

Un video, difundido este miércoles 22 de abril por el periodista Carlos Jiménez, expuso que la suegra de la exreina de belleza habría realizado seis detonaciones.

"¡Qué hiciste mamá!"

En las imágenes publicadas se logra escuchar el diálogo entre madre e hijo tras el crimen.

"¡Qué hiciste, mamá!", exclama el esposo de la joven, mientras que su madre responde: "Nada, me hizo enojar". "¡Qué te pasa, ella es mi familia!", dice sorprendido el hombre, a lo que ella revira: "Tu familia es mía, tú eres mío y de ella no".

⚠️ Imágenes sensibles | Así fue el ataque a balazos contra Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada en Polanco: “¿Qué hiciste, mamá?”. El crimen habría sido cometido por su suegra, de acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez.



“¡Qué hiciste, mamá!”, exclama el… pic.twitter.com/qhGqile9Pq — Milenio (@Milenio) April 23, 2026

La exreina de belleza era originaria de Ensenada, Baja California, había ganado fama en 2017 tras coronarse como Miss Teen Universe Baja California, lo que la llevó a representar a su estado en certámenes de belleza a nivel nacional.

Su participación en estos concursos la posicionó como una figura conocida, destacando por su carisma y proyección.