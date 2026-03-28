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Estas son las recomendaciones para evitar golpes de calor en Semana Santa

  • Por Maria Fernanda Gallo
28 de marzo de 2026, 07:43
Ante altas temperaturas, protegerse del sol es importante para la salud. (Foto ilustrativa: Shuttertock)

Ante altas temperaturas, protegerse del sol es importante para la salud. (Foto ilustrativa: Shuttertock)

Los guatemaltecos se preparan para vivir la Semana Santa con actividades al aire libre, por lo cual es importante considerar algunas acciones para protegerse de altas temperaturas.

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La Semana Santa es una oportunidad para descansar y disfrutar en familia ya sea en playas o acompañando cortejos procesionales. Pero, ante las altas temperaturas Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y la Cruz Roja, brindan recomendaciones para evitar golpes de calor.

Ante una prolongada exposición al sol, se debe mantener hidratado.

También se debe proteger la cabeza del sol con sombreros, gorras o sombrillas. 

Usar protector solar para cuidar la piel y evitar quemaduras. Además, al salir buscar lugares con sombra.

En caso de sentir debilidad, mareos o dolor de cabeza, descansa, una pausa te ayudará a evitar el sobreesfuerzo, explicaron los expertos. 

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