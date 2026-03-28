Estas son las recomendaciones para evitar golpes de calor en Semana Santa

Los guatemaltecos se preparan para vivir la Semana Santa con actividades al aire libre, por lo cual es importante considerar algunas acciones para protegerse de altas temperaturas.
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La Semana Santa es una oportunidad para descansar y disfrutar en familia ya sea en playas o acompañando cortejos procesionales. Pero, ante las altas temperaturas Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y la Cruz Roja, brindan recomendaciones para evitar golpes de calor.
Ante una prolongada exposición al sol, se debe mantener hidratado.
También se debe proteger la cabeza del sol con sombreros, gorras o sombrillas.
Usar protector solar para cuidar la piel y evitar quemaduras. Además, al salir buscar lugares con sombra.
En caso de sentir debilidad, mareos o dolor de cabeza, descansa, una pausa te ayudará a evitar el sobreesfuerzo, explicaron los expertos.