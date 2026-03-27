Se prevé un ambiente cálido y con lluvias para este fin de semana

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Las condiciones climáticas están asociadas al ingreso de humedad y a las altas temperaturas.

Para este sábado 28 y domingo 29 de marzo, se pronostica un ambiente cálido, pero no se descartan lluvias en algunos puntos del país, según los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

Con temperaturas cálidas, pero con presencia de neblina en primeras horas de la mañana y aumento de nubosidad hacia la tarde y noche, podrían generar lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente del norte al centro del país.

De forma similar, en Alta Verapaz, el caribe y en la Franja Transversal del norte se presentarán condiciones nubladas con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche.

Las temperaturas altas y el ingreso de humedad marcarán las condiciones climáticas este fin de semana. (Imagen: Conred)

Para las regiones del Pacífico, Motagua y valles del oriente se espera un ambiente cálido durante el día, con incremento de nubosidad por la tarde que podría generar lluvias, principalmente en sectores de boca costa y suroccidente.

Estas condiciones están asociadas al ingreso de humedad desde ambos litorales, sumado a las altas temperaturas y la influencia de sistemas atmosféricos en la región.