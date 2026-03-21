¡Totalmente destruido! Así quedó el vehículo tras accidente en El Naranjo (video)

El accidente dejó tendido eléctrico caído sobre la carretera, causando complicaciones en el tráfico.
EN CONTEXTO: Accidente de tránsito en El Naranjo deja a conductor gravemente herido
Esta mañana, un conductor, por razones desconocidas, perdió el control del vehículo cuando se conducía sobre Bulevar El Naranjo y 24a. avenida, de la zona 4 de Mixco.
Este accidente dejó herido al conductor, de 22 años aproximadamente, quien fue trasladado a un centro hospitalario.
Gran parte de la carrocería frontal del automotor quedó destruida tras el impacto. Además, el choque causó que el tendido eléctrico cayera sobre la ruta causando complicaciones en el tránsito.
Así quedó: