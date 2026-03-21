Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Totalmente destruido! Así quedó el vehículo tras accidente en El Naranjo (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de marzo de 2026, 07:38
La emergencia fue atendida por los Bomberos Municipales. (Foto: Bomberos Municipales)

La emergencia fue atendida por los Bomberos Municipales. (Foto: Bomberos Municipales)

El accidente dejó tendido eléctrico caído sobre la carretera, causando complicaciones en el tráfico.

EN CONTEXTO: Accidente de tránsito en El Naranjo deja a conductor gravemente herido

Esta mañana, un conductor, por razones desconocidas, perdió el control del vehículo cuando se conducía sobre Bulevar El Naranjo y 24a. avenida, de la zona 4 de Mixco.

Este accidente dejó herido al conductor, de 22 años aproximadamente, quien fue trasladado a un centro hospitalario.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Gran parte de la carrocería frontal del automotor quedó destruida tras el impacto. Además, el choque causó que el tendido eléctrico cayera sobre la ruta causando complicaciones en el tránsito.

Así quedó:

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar