Dónde ver el regreso de la misión Artemis II de la Luna

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La tripulación de la cápsula Orión regresa a la Tierra tras rodear la Luna y la NASA espera impaciente su reencuentro.

Construida por Lockheed Martin Corp. de la misión Artemis II, los cuatro astronautas pasaron por detrás de la Luna en un viaje que vatió récords comparado al hecho en los años 60, más de 50 años.

Foto: NASA.

"Todos los controladores de vuelo y el director de vuelo han dado la vuelta a sus parches de Artemis II. Nos dirigimos a la Tierra y estamos listos para traerlos de vuelta a casa", dijo Jenni Gibbons, astronauta de la agencia espacial canadiense y miembro de la tripulación de reserva de Artemis II, a los astronautas mientras emergían de un esperado apagón de comunicaciones alrededor de la Luna.

Según los medios especializados la capsula Orión la misión Artemis II se acercó a una distancia estimada de 4067 millas de la superficie lunar.

La nave fue lanzada al espacio el miércoles 1 de abril, enviando a los astronautas de la NASA Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Hansen rumbo a la Luna.

"Este es un momento conmovedor, ya que es la primera vez en más de 50 años que tenemos seres humanos completamente inaccesibles para cualquier otra persona en la Tierra", dijo Leah Cheshier Mustachio, oficial de asuntos públicos del Centro Espacial Johnson de la NASA.

Foto: NASA.

Dónde ver el regreso

La nave Orion, de la misión Artemis II, amerizará este viernes 10 de abril a las 6:07 p. m. hora de Guatemala, tras un reingreso a la atmósfera a unos 11 kilómetros por segundo.

El descenso seguirá una secuencia automatizada de paracaídas y dependerá de una trayectoria de "retorno libre" que consta en no encender motores para volver a la Tierra.

Ese diseño permite que la gravedad de la Luna redirija la nave de regreso. La ruta, similar a un infinito, asegura que Orion complete el viaje incluso ante fallos de propulsión.

El proceso

El proceso inicia unos 20 minutos antes del contacto con la atmósfera, cuando el módulo de servicio se separa al sureste de Hawái, antes de entrar, Orion alcanza su velocidad máxima: 23,864 millas por hora (unos 10.7 km/s).

La transmisión se llevará a cabo en Netflix, Amazon Prime, Youtube y NASA

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