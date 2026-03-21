Así rescatan a las víctimas del accidente en Suchitepéquez (video)

Entre las víctimas del incidente hay una menor de edad.
EN CONTEXTO: Cargamento de caña cae sobre peatones en Suchitepéquez (video)
Esta mañana del 21 de marzo, el cargamento de caña de un transporte pesado volcó sobre la ruta, luego que chocará contra un vehículo tipo agrícola.
El cargamento de caña cayó sobre una mujer identificada como Iris Lorena Chiguichón de 32 años de edad y una niña de dos años, informó los Bomberos Voluntarios.
Vecinos de la zona lograron apoyar para que fueran rescatados, cortando la caña y moviendo escombros.