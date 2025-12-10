Esto respondió Arévalo ante señalamientos en mantas que dejó el Cartel de Sinaloa

-

Tras las incursiones del Cartel de Sinaloa a municipios de Huehuetenango y San Marcos, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que el Ejército repelió los ataques y protegió la frontera.

El presidente Bernardo Arévalo se refirió a los ataques coordinados que ejecutó el cartel de Sinaloa en municipios de Huehuetenango y San Marcos, que están en la frontera con México.

Estos hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de diciembre, dejó seis fallecidos en distintos lugares, casas, carros y otros inmuebles quemados, así como mantas con mensajes de advertencia.

"Tuvimos una serie de intentos de incursión por parte de carteles mexicanos a territorio guatemalteco, fue repelido por el Ejército de Guatemala, fue tan efectivo, que en la desbandada dejaron atrás armamento, drones y otro tipo de información", dijo el Gobernante.

El Cartel de Sinaloa, dejó varias mantas durante la incursión, en una de ellas se leía: "Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias Toño, y Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos".

Ante este mensaje directamente para el Gobierno, el presidente dijo que obedecía a la "frustración de estos carteles de no poder operar tranquilamente en territorio guatemalteco".

Además, dijo que las personas que mencionan en dichas mantas, también son buscadas por el Gobierno, porque una de ellas tiene orden de extradición.

"En todo caso, a las personas que se refiere, son personas que estamos buscando, una de ellas tiene una solicitud de extradición", manifestó.

Por último, Arévalo dijo que instruyó al Ministerio de la Defensa de triplicar las fuerzas en estas áreas para evitar todo tipo de incursión por parte de estos carteles.

Enfrentamiento de narcotraficantes

El Cartel de Sinaloa es del Chapo Guzmán, mientras el Cartel Chiapas-Mexico, tendría nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Ambos operan en México y Guatemala.

En junio pasado, se viralizó un enfrentamiento entre el cartel Chiapas-México con autoridades mexicanas en la frontera con Guatemala.

En ese enfrentamiento, el cual no se ha esclarecido, falleció Baldemar Calderón Carrillo, conocido como "Tío Balde". Desde entonces ha existido un reacomodo a lo interno de esa estructura del narcotráfico.

En redes sociales, desde hace varios meses, el Cartel de Sinaloa ha manifestado que busca a los nuevos líderes de la otra estructura, pero además, dejó un mensaje haciendo creer que el Gobierno de Guatemala los está protegiendo.