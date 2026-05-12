José Luis Rodríguez "El Puma" se prepara para su show en Guatemala

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"Gracias Tour" de José Luis Rodríguez El Puma está a pocos días de disfrutarse en Guatemala.

El ídolo de la música latina regresa a los escenarios guatemaltecos en una noche cargada de nostalgia y romance.

Foto: José Luis Rodríguez el Puma.

"Hay canciones que son de mamá... y esta noche es para ellas", asegura en un post donde anuncia su llegada al país.

Clásicos como "Dueño de nada", "Agárrense de las manos", se corearán en una presentación que promete conectar con el corazón de todos los asistentes.

Tras superar una fibrosis pulmonar idiopática, detectada en 2014, con un doble trasplante en 2017, regresa con fuerza y Guatemala es uno de sus destinos consentidos.

Foto: José Luis Rodríguez El Puma.

Fecha y lugar

La cita es el 16 de mayo, a las 8:00 p. m., en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Venta de entradas

Los tickets están disponibles en Primerafila. Ingresa aquí.

Precios

Platea Central Q990.00 + Fee Q150.00

Platea Lateral Q890.00 + Fee Q150.00

Balcón I & Palcos Q690.00 + Fee Q125.00

Balcón II Q490.00 + Fee Q100.00

Toma nota

Puedes comprar máximo 10 boletos

Puedes pagar con tarjeta de debito o crédito

Tu compra puede ser al contado o cuotas

Mínimo 3 cuotas Maximo de 12 cuotas (Monto mínimo para aplicar Q100.00)

Pon todos tus datos al momento de comprar.

El Puma

Ganó el sobrenombre "El Puma" en 1974 por su personaje en la telenovela "Una muchacha llamada Milagros", inspirado en la canción "Mi amigo el Puma" de Sandro.

Inició en la música en los años 60, consolidándose como una de las voces más queridas del pop y la balada latina, conocido por su potente presencia escénica.



