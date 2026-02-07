Todo lo que debes saber sobre el concierto de Shakira en El Salvador

-

Shakira presentará su gira internacional "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en cinco fechas durante febrero en El Salvador.

Este 7 de febrero se vivirá la primera presentación de la cantante en el Estadio Mágico González, donde se estima que asistirán 82 mil personas para gozar al ritmo de sus canciones.

La agenda del concierto, así como para las demás fechas programadas, el 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026, será idéntica y los organizadores del evento han anunciado que las puertas se abrirán a partir de las 16:00 horas, para esperar que inicie su presentación a las 20:00 horas.

Sin embargo, desde un día antes en redes sociales, se han viralizado videos de personas ya haciendo cola para su ingreso, además de registrarse afluencia migratoria en puestos fronterizos terrestres en Guatemala.

El ambiente que se vive a los alrededores del estadio se caracteriza por el montaje especial con distintos estands fotográficos, así como por puestos de ventas y operativos de seguridad que se coordinarán en el lugar.

