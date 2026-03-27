Así será la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal

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La cárcel de máxima seguridad será construida en una finca ubicada en Izabal.

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Se espera que en abril, el Cuerpo de Ingeniéros del Ejército de Guatemala, inicie con la construcción de la cárcel de máxima seguridad que estará ubicada en Izabal.

Las autoridades afinan los últimos detalles del diseño que tendrá la cárcel, con el fin que cumpla con estándares de seguridad y confinamiento.

El diseño preliminar ya fue evaluado, pero según el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, aún podrían hacer modificaciones, atendiendo las recomendaciones de las instituciones.

"Este diseño fue sometido a expertos nacionales del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario. Luego entramos a la segunda fase con especialistas internacionales. De nuestro socio estratégico solicitamos una visita, para que vinieran a revisar todo lo que se llevaba de estudio y diseño de esta cárcel; una vez se recibió toda esa retroalimentación, entramos en el período de ajuste en línea con estas recomendaciones y retroalimentaciones", dijo Sáenz, la semana pasada.

El diseño

De acuerdo con una imagen elaborada por el Diario de Centro América, con fines ilustrativos, las paredes de la cárcel serán de hormigón fundido.

Además, la edificación estará hundida varios metros para evitar la construcción de túneles.

También tendrá niveles, en el de abajo será un piso para reforzar la losa, en el primero estarán las celdas de los privados de libertad y en el segundo, será para el resguardo de los mismos.

La cárcel también tendrá áreas internas para las visitas, salas de audiencias, enfermería y más.