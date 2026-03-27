Condenan a hombre a 28 años de prisión por traficar metanfetaminas

Un hombre fue condenado por traficar metanfetaminas. Además, deberá pagar una multa.
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Julio Ramos García, fue condenado a 28 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.
La Fiscalía de delitos de Narcoactividad informó que la sentencia fue impuesta por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego, y portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas.
Además, el órgano jurisdiccional impuso una multa de Q52 mil 500.
Los hechos
El condenado fue capturado en octubre de 2024 en el municipio de San José El Ídolo, Suchitepéquez, cuando se conducía en una camionetilla.
Cuando los agentes de la Policía Nacional Civil hicieron la inspección respectiva, le ubicaron un recipiente que contenía metanfetamina con un peso de 350 gramos y un valor estimado de Q52,500.
También portaba armas de fuego.