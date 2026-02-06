Así será la eliminatoria de Guatemala para el Mundial de 2030:

-

La Concacaf anunció este viernes la ruta que seguirán las 35 selecciones de la región rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2030 con sede en Marruecos, España y Portugal.

El ente informó que serán seis boletos directos al Mundial y un cupo para el Repechaje Intercontinental. El formato de la eliminatoria será similar al utilizado en el camino a Estados Unidos, México y Canadá 2026, con la diferencia que ahora los gigantes del área sí participarán.

2026 to 2030 Men’s Senior National Team Competitions Calendar ️https://t.co/ggfFPYMKOW pic.twitter.com/x28hfJ5cbo — Concacaf (@Concacaf) February 6, 2026

Tres rondas

La clasificatoria se dividirá en tres rondas. La primera que involucra a las selecciones peor clasificadas del ranking FIFA en la región (del puesto 14 al 35), que jugarán una serie de ida y vuelta para sacar 11 clasificados.

The Road to 2030! pic.twitter.com/N9LDk0ufht — Concacaf (@Concacaf) February 6, 2026

La segunda ronda será una fase de grupos con las 11 selecciones de la etapa uno y las 13 asociaciones mejor clasificadas de Concacaf. Ahí entra Guatemala, que actualmente ocupa la posición 10.

Serán 6 grupos de 4 selecciones y los dos primeros lugares avanzarán a la Ronda Final, en la que los 12 clasificados se dividirán en 3 grupos de 4. Los primeros lugares y los segundos puestos clasificarán al Mundial. Los dos mejores terceros disputarán un Play-Inn por el Repechaje Intercontinental.

Gearing up for the next 4 years! pic.twitter.com/XmCv2i5SwT — Concacaf (@Concacaf) February 6, 2026

Calendario

Eliminatoria Mundialista

Primera Ronda - 22 equipos - Eliminación directa - septiembre-octubre de 2027

Segunda Ronda - 24 equipos - Fase de grupos - septiembre-octubre-noviembre de 2027 y marzo de 2028

Tercera Ronda - 12 equipos - Fase de grupos - junio de 2028 y septiembre-octubre de 2029

Play-In Concacaf - 2 equipos - Eliminación directa - noviembre de 2029