Guatemala inicia con triunfo la clasificatoria al Mundial Sub-17

-

Había que ganar y se ganó. La Selección de Guatemala venció 2-0 a Antigua y Barbuda, en la primera jornada de la clasificatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Sub-17 Catar 2026.

MÁS DEPORTE: Las curiosidades más destacadas de toda la temporada en la NFL

Los golazos de Patrick Arana y Jeffrey Interiano fueron suficientes para que la Bicolor sumara sus primeros tres puntos en el Grupo C, en el que comparte el liderato con Haití, que debutó con goleada 5-1 sobre Granada.

ALINEACIÓN DE GUATEMALA • [Casificatorio de Concacaf]



Guatemala Antigua & Barbuda

⏱️:ᴘᴍ ️ᴄᴇᴍᴇɴᴛᴏꜱ ᴘʀᴏɢʀᴇꜱᴏ



️ .#VamosGuate #VamosChicos ⚽ pic.twitter.com/cC0Z4HUICU — FFG (@fedefut_oficial) February 6, 2026

Ahora los dirigidos por el uruguayo Willy Olivera enfrentarán al representativo granadino, el sábado, a las 8:00 p. m., siempre en el estadio Cementos Progreso, con el único objetivo de ligar su segundo triunfo para llegar con expectativas mundialistas al partido definitorio contra los haitianos (el martes, a las 7:00 p. m.).

El partido

Guatemala dominó el juego. En la primera parte llegó en 6 ocasiones, pero no fue contundente, en parte porque el portero Érick Moreta tuvo una noche inspirada. Fueron más de 15 llegadas de la Azul y Blanco en todo el partido. Hay que afinar la puntería.

Había molestia en el cuerpo técnico porque se empezaba a complicar el juego y, tras la reanudación, el guardameta Ethan Ruppert se hizo figura y dejó en susto un error defensivo al atajarle el tiro a Jarden Goodman.

⏱️ MEDIO TIEMPO • [ᴄʟᴀꜱɪꜰɪᴄᴀᴛᴏʀɪᴏ ᴅᴇ ᴄᴏɴᴄᴀᴄᴀꜰ]



Guatemala (0) (0) Antigua & Barbuda



️ᴄᴇᴍᴇɴᴛᴏꜱ ᴘʀᴏɢʀᴇꜱᴏ#VamosGuate #VamosChicos ⚽ pic.twitter.com/mXZMHm3Mxi — FFG (@fedefut_oficial) February 6, 2026

Sirvió para que la Bicolor despertara y solo un minuto después, al 47, Patrick Arana se mandó con un golazo para romper la paridad. Lo hizo a base de fuerza para ganarle el balón a su marcador y al desprenderse sacó un derechazo desde fuera del área imposible para el portero caribeño.

Ya con la tranquilidad, Jeffrey Interiano se sumó al ataque y con otro derechazo sentenció el triunfo al 52.

Pudo golear Guatemala, pero el inicio no iba a ser fácil para los patojos. Ya se sacudieron la presión y ahora toca ir por Granada para seguir en ruta mundialista.