Caravana del Zorro: Los municipios que aplican la Ley Seca

  • Por Geber Osorio
06 de febrero de 2026, 17:27
Tres municipios aplican la Ley Seca para evitar accidentes en la Caravana del Zorro. (Foto: archivo/Soy502)

La restricción de bebidas alcohólicas es para evitar accidentes de tránsito.

Algunos municipios han anunciado la aplicación de la Ley Seca por el paso de motoristas en la Caravana del Zorro a realizarse este sábado 7 de febrero.

Miles de motocicletas saldrán de la ciudad de Guatemala a las 7:30 de la mañana con rumbo hacia Esquipulas, Chiquimula.

Las municipalidades de Chiquimula y de Quetzaltepeque indicaron que desde este viernes y hasta las 23:59 horas del sábado 7 estará prohibida la venta y consumo de las bebidas alcohólicas.

Mientras, la municipalidad de Esquipulas, impuso esta ley desde este viernes y finalizará hasta las 18:00 horas del próximo domingo 8.

Estas medidas tienen como objetivo fortalecer la seguridad, el orden y la tranquilidad en el departamento, protegiendo tanto a la población como a los visitantes, y reducir el riesgo de accidentes asociados al consumo de bebidas alcohólicas, señalaron las autoridades.

