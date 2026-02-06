Caravana del Zorro: Los municipios que aplican la Ley Seca

La restricción de bebidas alcohólicas es para evitar accidentes de tránsito.
Algunos municipios han anunciado la aplicación de la Ley Seca por el paso de motoristas en la Caravana del Zorro a realizarse este sábado 7 de febrero.
Miles de motocicletas saldrán de la ciudad de Guatemala a las 7:30 de la mañana con rumbo hacia Esquipulas, Chiquimula.
Las municipalidades de Chiquimula y de Quetzaltepeque indicaron que desde este viernes y hasta las 23:59 horas del sábado 7 estará prohibida la venta y consumo de las bebidas alcohólicas.
Mientras, la municipalidad de Esquipulas, impuso esta ley desde este viernes y finalizará hasta las 18:00 horas del próximo domingo 8.
Estas medidas tienen como objetivo fortalecer la seguridad, el orden y la tranquilidad en el departamento, protegiendo tanto a la población como a los visitantes, y reducir el riesgo de accidentes asociados al consumo de bebidas alcohólicas, señalaron las autoridades.