¡Hecho a mano! Asiste a las Ferias Artesanales en Antigua Guatemala

Disfruta de todo el encanto hecho por manos antigüeñas.
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La Municipalidad de Antigua Guatemala realizará sus Ferias Artesanales, un lugar para descubrir el encanto de lo hecho a mano.
Las ferias se llevarán a cabo el próximo fin de semana, sábado 18 y domingo 19 de abril, de 8:00 a 18:00 horas, en la Plaza Mayor de la ciudad colonial.
Si eres artesano y quieres participar, asiste al Centro de Impulso Económico Municipal (CIEM), ubicado en la 4a. calle oriente #1, de 9:00 a 17 horas. Al llegar descubrirás como sumarte a este espacio creado para impulsar la prosperidad y el desarrollo de los artesanos antigüeños.