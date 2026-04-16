Fiscal General: aspirante presenta acción de amparo por calificación de postuladora

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El aspirante Carlos Humberto Rivera Carrillo presentó una acción contra la Postuladora de Fiscal General por la calificación efectuada a su expediente.

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Una acción de amparo contra la Comisión de Postulación que integrará la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), fue presentada este día por el aspirante Carlos Humberto Rivera Carrillo, por no estar de acuerdo a la calificación realizada a su expediente.

Según el amparista, el acto reclamado en dicha acción tiene que ver la calificación que el pleno de la Comisión le otorgó al examinar su expediente, con lo que no están cumpliendo do con las normas establecidas por la Comisión para calificar.

El expediente del aspirante fue evaluación el pasado martes 14 de abril. Tras examinar su currícula, el pleno de la Comisión aprobó como nota final 26.46.

Al respecto, el aspirante afirmó que al ponderar de la manera como lo están haciendo, los comisionados en pleno están calificando arbitrariamente, pues si "ponen normas que las cumplan".

El exmagistrado y aspirante a Fiscal General, Carlos Humberto Rivera Carrillo, presenta acción de amparo contra la Comisión por desacuerdo en la calificación de su expediente. pic.twitter.com/MWyxSSTwg3 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) April 16, 2026

También manifestó no entender por qué la Comisión le otorgó cero en rubro de experiencia en la administración de justicia cuando es conocido que "los magistrados de CSJ tienen a su cargo la administración de justicia de todo el país", apuntó.

Dijo que el hecho de haber sido presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa que describe en su expediente, no le excluye, "pero sí presenté la certificación de ser miembro de la Asociación de Gerente de Guatemala. Ahí está", explicó.

Argumentó que los 39 años de tener bufete tampoco lo excluye, por lo que afirmó que la experiencia de abogado liberal no le dan ningún valor, por lo que dijo que no pidieron que describiera los juicios penales que ha conocido.

Previo a iniciar con la calificación del aspirante, Rivera Carrillo reclamó a la Comisión en pleno la forma como fue ponderado su expediente, por lo que señaló que la evaluación a este momento ha sido efectuada "arbitrariamente".

Expresó que en la Comisión recae la responsabilidad de elegir a los mejores candidatos en bien del país.

Sobre el proceso

Al momento, sumados los dos aspirantes que han sido evaluados por la Postuladora, se contabilizan una total de 28 aspirantes examinados de 48 que continúan en el proceso.

De estos, únicamente cinco han superado la nota mínima de 75 puntos para conformar la lista de candidatos elegibles para la integración y votación final de la nómina de seis candidatos que será remitida al presidente de la República, Bernardo Arévalo.