Aston Villa y Friburgo se verán las caras en la final de la Europa League

En el segundo torneo UEFA de clubes, tanto Aston Villa como Friburgo remontaron sus derrotas de la ida de las semifinales para terminar eliminando respectivamente a Nottingham Forest (4-0 tras revés 1-0) y Sporting de Braga (3-1 después de 1-0 en contra).
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El técnico español del Aston Villa, Unai Emery, se reafirmó como un especialista de esta competencia y buscará su quinto título de este certamen, después de haber guiado a la victoria final al Sevilla en tres ocasiones (2014, 2015, 2016) y una al Villarreal (2021).
Sus villanos no llegaban en una posición cómoda a la vuelta de semifinales de este jueves, después de haber caído 1-0 en el campo de su compatriota Nottingham Forest en la ida.
Ollie Watkins (minuto 36), Emiliano Buendía (58) y John McGinn (77 y 80) permitieron la fiesta en Birmingham, donde la hinchada local sueña con un primer título continental desde 1982, cuando conquistaron la Copa de Europa (actual Champions League).
El adversario del Aston Villa en la disputa por la corona de Estambul (Turquía) del 20 de mayo será el Friburgo alemán, que jugará su primera final en una competición europea tras levantar el 2-1 adverso de la ida, gracias a un triunfo 3-1 como local, que incluso provocó la invasión de cancha tras el pitazo final para festejar.