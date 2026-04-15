Asume nuevo titular de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología

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Con esta designación suman dos cambios de autoridades en la dependencia durante esta gestión gubernamental.

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Adolfo Ottoniel Monterroso Rivas fue juramentado como nuevo secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), en sustitución de Gabriela Montenegro Bethancourt, quien estuvo al frente de la institución desde marzo de 2025.

Según la comunicación oficial de la Senacyt, Monterroso Rivas es doctor en Agroforestería Tropical, cuenta con una maestría en Economía Agrícola y es ingeniero agrónomo.

Su trayectoria profesional se ha enfocado en el análisis de la economía ambiental y en la promoción de iniciativas orientadas a la gestión sostenible de los recursos naturales, de acuerdo con la información proporcionada.

Asimismo, ha desarrollado trabajo en investigación aplicada, gestión de proyectos y fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al desarrollo rural y la sostenibilidad en Guatemala y Centroamérica.

Damos la bienvenida al doctor Ottoniel Monterroso, quien fue juramentado como secretario Nacional de Ciencia y Tecnología.



Su trayectoria destaca por la investigación aplicada, la gestión de proyectos y el impulso de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad y el… pic.twitter.com/pajSkmZcaB — Senacyt Guatemala (@senacytgt) April 14, 2026

El perfil académico indica que es autor y coautor de 23 publicaciones y ha participado en diversos espacios de gobernanza ambiental.

Con su designación, Monterroso Rivas se convierte en el segundo titular de la Senacyt durante la actual administración gubernamental.

El equipo de Comunicación de la Vicepresidencia de la República informó que "los cambios obedecen a la necesidad de reestructuración institucional para el fortalecimiento de la Secretaría y con ello responder a las prioridades estratégicas de ciencia y tecnología en el país".