Ataque armado en calzada Roosevelt deja un fallecido

- Dos hechos armados registrados la tarde de este viernes 1 de mayo dejaron personas fallecidas en distintos puntos de la ciudad de Guatemala. TE PUEDE INTERESAR: Capturan a ruso que habría robado un automóvil en El Paredón, Escuintla El primer incidente ocurrió en la calzada Roosevelt, en la incorporación hacia la calzada Aguilar Batres, en la zona 11. Bomberos Municipales atendieron la emergencia. Al llegar, localizaron a un hombre de aproximadamente 25 años con múltiples heridas de arma de fuego, quien ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada como Williams Amílcar Alba Denga Portillo. La víctima fue identificada como Williams Amílcar Alba Denga Portillo. (Foto: Bomberos Municipales) Otro ataque armado se reportó en la 3a. calle y 1a. avenida de la zona 13. En este caso, la víctima fue un hombre de unos 25 años que se movilizaba en motocicleta. A la llegada de los socorristas, se confirmó que había fallecido en el lugar debido a heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. La víctima fue atacada cuando se conducía en una motocicleta. (Foto: Bomberos Municipales) Hasta el momento, la identidad de esta segunda víctima no ha sido confirmada.