Ataque en cevichería: hecho armado deja sin vida al dueño y a un consumidor

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Las víctimas murieron en el lugar debido a las heridas sufridas en distintas partes del cuerpo.

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Una balacera ocurrió la tarde de este sábado 20 de junio en el interior de una cevichería ubicada en el cantón La Democracia, en el municipio de Párramos, departamento de Chimaltenango.

Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector luego de que se escucharan múltiples detonaciones en el lugar.

Al arribo de los socorristas, se constató que dos hombres se encontraban sin vida debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

El ataque armado dejó a dos hombres fallecidos dentro de una cevichería. (Foto: Marzy Ruiz/Colaboradora)

Las víctimas aún no han sido identificadas, pero hasta el momento se dio a conocer de que se trata del dueño del comercio y de un consumidor.

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la escena del doble crimen a la espera del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias de ley.

Los cuerpos de ambas víctimas quedaron en el interior del comercio. (Foto: Marzy Ruiz/Colaboradora)

*Con información de Marzy Ruiz / Colaboradora