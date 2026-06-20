Conductor resulta herido por bala perdida en la Aguilar Batres

La víctima fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial.
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El conductor de una camioneta resultó herido por una bala perdida mientras transitaba en la calzada Raúl Aguilar Batres y 22 calle, en la zona 11 de la ciudad capital.
Se trata de Jonathan David García Rodríguez, 52 años, quien fue atendido por Bomberos Municipales luego de que socorristas fueran alertados de la emergencia.
El cuerpo de bomberos indicó que la víctima sufrió la herida en la región craneal, por lo que fue trasladado en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt.
El vehículo en el que se conducía quedó en el lugar de los hechos con la perforación en el vidrio frontal, lugar por donde ingresó el proyectil de arma de fuego, hasta herir a García Rodríguez.
La Policía Nacional Civil (PNC) arribó a dicha ubicación para documentar lo ocurrido y realizar las investigaciones del caso.