Ataque armado contra vehículo deja a conductor fallecido y a su acompañante herido

El hecho armado ha afectado el tránsito en el sector debido al cierre vial realizado por las autoridades.
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Un incidente armado ocurrió la tarde de este viernes 10 de julio en pleno tránsito, en el sector 7 de la colonia Prados de Villa Hermosa I, en la zona 7 de San Miguel Petapa.
Desconocidos dispararon en repetidas ocasiones en contra de un automóvil, lo que provocó que el conductor del mismo falleciera debido a la gravedad de las heridas de bala, según indicaron los Bomberos Municipales Departamentales.
Además, otro tripulante del vehículo resultó herido y fue trasladado al Hospital Nacional de Villa Nueva, según informó Alison Campos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa.
De momento las víctimas de este hecho de violencia no han sido identificadas, mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del crimen y se está a la espera del Ministerio Público (MP) para que sean realizadas las diligencias de ley.
La vía ha sido bloqueada totalmente, por lo que el tránsito se verá afectado. Las autoridades recomiendan utilizar únicamente la ruta principal hacia Villa Hermosa.