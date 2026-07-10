Pared de estadio se derrumba y daña vehículos tras fuerte tormenta en San Marcos

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En el sector se han presentado intensas lluvias acompañadas de granizo.

Una fuerte tormenta causó serios daños materiales este viernes 10 de julio en el municipio de El Tumbador, en el departamento de San Marcos.

El estadio municipal de esa localidad fue uno de los inmuebles afectados luego de que una de sus paredes se derrumbara y cayera sobre vehículos que se encontraban estacionados en las afueras del recinto deportivo.

El estadio El Tumbador sufrió daños tras una fuerte tormenta. (Foto: Redes sociales)

Esto también provocó que un poste de tendido eléctrico cayera y quedara sobre uno de los vehículos que han sufrido daños tras el colapso de la pared.

De acuerdo con medios locales, no se reportaron personas heridas o lesionadas tras esta emergencia que alarmó a los vecinos del sector.

Un poste de tendido eléctrico cayó sobre uno de los vehículos. (Foto: Redes sociales)

En las últimas horas se han presentado fuertes lluvias acompañadas de granizo en ese municipio, por lo que se recomienda tomar precauciones.